Libertad Avanza realizó su primera reunión en Cutral Có con fuerte presencia vecinal

El referente de La Libertad Avanza en la comarca petrolera, Carlos Joaquín Figueroa, dialogó con Radio Fuego sobre el primer encuentro que el espacio político llevó adelante en Cutral Có, con la participación de más de treinta vecinos.

Figueroa, coordinador de la zona centro neuquina, explicó que el objetivo de estas reuniones es “salir a los barrios, escuchar a los vecinos y visibilizar problemáticas que suelen quedar debajo de la alfombra”.

Ejes del encuentro

La actividad fue impulsada por el bloque que lidera el concejal Omar Pérez. Según detalló Figueroa, se buscó en primer lugar “hacer docencia sobre el rol ciudadano”, destacando herramientas como la banca del pueblo y las audiencias públicas. Además, se puso sobre la mesa la falta de implementación de la figura del Defensor del Pueblo, prevista en la Carta Orgánica municipal y provincial, pero aún sin funcionamiento en la localidad.

En la reunión participaron la abogada Vanina Fuentes, Gabriela Kern y Guillermo Ramírez, quienes expusieron sobre aspectos legales y económicos de la realidad local.

Proyecciones económicas

El referente también se refirió a los anuncios del presidente Javier Milei vinculados al Régimen de Inversiones para Grandes Industrias (RIGI), que incluye al sector hidrocarburífero. “Neuquén será la primera beneficiada, con un panorama de trabajo y exportaciones como nunca se vio”, aseguró, proyectando un crecimiento sostenido para los próximos años.

Participación vecinal

El encuentro contó con la presencia de 32 vecinos nuevos, lo que Figueroa valoró como un signo de apertura y diálogo. Entre los temas planteados por la comunidad se mencionó la situación de Copelco, donde el espacio político cuestiona modificaciones estatutarias que, según señalaron, limitan la participación democrática.

“Queremos abrir el juego y, en los próximos períodos electivos, presentar una lista también”, adelantó Figueroa.

Próximas actividades

Si bien no hay visitas confirmadas desde Buenos Aires, Figueroa expresó su deseo de que el presidente Milei pueda llegar a la zona durante el año. En tanto, legisladores neuquinos como Nadia Márquez, Solé Mondaca, Pablo Servi y Gastón Riesgo mantienen presencia frecuente en la comarca.

Finalmente, agradeció a la audiencia y a los vecinos que se manifiestan en redes sociales: “Este espacio viene creciendo y dejando en claro cuál es el proyecto que queremos llevar adelante”.