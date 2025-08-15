Le disparó a su suegra y golpeó a un policía: lo acusan y le dictan prisión domiciliaria

Un hombre identificado como M.S.B. fue acusado por dos hechos de violencia ocurridos el mismo día en Cutral Co, que tuvieron como víctimas a su suegra y a un efectivo policial. La fiscal del caso, Mayra Febrer, solicitó y obtuvo que el imputado cumpla prisión domiciliaria por un mes.

El primer episodio ocurrió el 12 de agosto de 2025, cerca de las 18:00, en la casa de la madre de su pareja. Allí se encontraban también la dueña de la vivienda, su pareja y la pareja del acusado. En medio de una discusión, la mujer le pidió a M.S.B. que se retirara, momento en el que, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hombre extrajo un arma de fuego y le disparó, provocándole lesiones leves en ambos tobillos. La víctima fue trasladada al hospital local.

El segundo hecho tuvo lugar esa misma noche, alrededor de las 22:00, mientras el acusado estaba detenido en la Comisaría N° 15 por el hecho anterior. Según la investigación, M.S.B. pidió ir al baño y, en el trayecto, golpeó sorpresivamente en el pómulo a un policía que lo custodiaba, causándole lesiones leves.

La fiscal le atribuyó los delitos de abuso de armas y lesiones leves agravadas por la calidad de funcionario policial de la víctima, ambos en carácter de autor. Solicitó la prisión domiciliaria con rondines policiales, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para las víctimas.

La jueza de garantías Vanessa Macedo Font avaló la formulación de cargos y dispuso la medida cautelar por un mes. El plazo para concluir la investigación fue fijado en dos meses.