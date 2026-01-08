Las becas Gregorio Álvarez se abonarán la próxima semana

El gobierno de la provincia del Neuquén confirmó la fecha de pago de las becas correspondientes al Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, destinadas a estudiantes de nivel superior. El depósito se realizará el próximo lunes 12 de enero y alcanzará a beneficiarios y beneficiarias de los niveles universitario y terciario en todo el territorio provincial.

El Plan de Becas “Gregorio Álvarez”, considerado único en América Latina, contó durante el último año con alrededor de 20.000 estudiantes beneficiarios. El programa se financia a través del aporte de empresas públicas, privadas e instituciones, y tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades mediante la asistencia económica y el acompañamiento de las trayectorias educativas de personas que residen en la provincia del Neuquén.

Desde el Ejecutivo provincial también recordaron que continúa abierto el proceso de inscripción y reinscripción para las becas 2026, e invitaron a estudiantes de toda la provincia a sumarse al programa. Las personas que ya reciben el beneficio podrán rematricularse hasta el 9 de enero para mantener el acompañamiento.

En la localidad de Plaza Huincul, habrá referentes disponibles para asistir a los estudiantes durante el proceso de reinscripción en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador N° 517, barrio Central. La atención será en horario corrido, de 8:00 a 18:30.

Cabe recordar que en la instancia de reinscripción deben registrarse estudiantes de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, como parte del seguimiento integral que realiza el programa provincial.