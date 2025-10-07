Larraza supervisó el avance de la planta de efluentes cloacales en Plaza Huincul

El intendente Claudio Larraza visitó la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad y destacó el importante avance en la obra de ampliación, que forma parte del Plan de Mejoramiento del Tratamiento de Efluentes Cloacales impulsado por la provincia de Neuquén.

“Las lagunas están muy avanzadas y con la llegada del nuevo material impermeabilizante podemos continuar en esta senda”, afirmó Larraza tras recorrer el predio.

La obra beneficia a Plaza Huincul y Cutral Co y se enmarca en el plan de infraestructura más importante en materia de saneamiento que ha tenido la provincia, con el objetivo de reacondicionar más de 30 plantas de tratamiento existentes.

Este proyecto no solo mejora el tratamiento de los efluentes, sino que también permitirá desarrollar nuevas iniciativas de reúso productivo, como riego forestal, mantenimiento de áreas verdes y usos industriales, fortaleciendo la sustentabilidad y el aprovechamiento eficiente del recurso.

Desde el municipio destacaron el impacto positivo que tendrá esta ampliación para el desarrollo urbano, el cuidado ambiental y la calidad de vida de la población.