Larraza respaldó el proyecto de GNL en la Legislatura y destacó su impacto para la comarca

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, expresó su firme respaldo al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que se debate en la Legislatura neuquina, al que calificó como una “oportunidad histórica” para la región.

El jefe comunal consideró que el desarrollo de esta iniciativa puede generar nuevas inversiones, empleo y crecimiento para la Cuenca Neuquina, destacando el rol del Gobierno provincial en el impulso de políticas energéticas estratégicas.

Larraza subrayó que Plaza Huincul viene trabajando en la preparación de la ciudad para este escenario, mediante la formación de mano de obra calificada, la articulación con el sector privado y el fortalecimiento del Parque Industrial, con el objetivo de atraer inversiones vinculadas a la industria energética y de servicios.

Asimismo, remarcó la importancia de aprovechar la cercanía de las áreas productivas de Vaca Muerta y el potencial de exportación de GNL, lo que podría traducirse en un fuerte impacto económico y laboral para la comarca.

“Estamos hablando de un proyecto competitivo a nivel mundial, con una inversión de gran escala y un enorme potencial de desarrollo”, sostuvo Larraza, quien manifestó su expectativa de que el tratamiento legislativo sea favorable.

Finalmente, el intendente afirmó que Plaza Huincul busca posicionarse como un actor estratégico dentro del crecimiento energético de la provincia, con políticas de Estado orientadas a la inversión, la infraestructura y el empleo local.