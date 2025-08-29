Larraza recibió a estudiantes de la EPET N°10 que participarán en el Desafío ECO YPF 2025

El intendente municipal Claudio Larraza recibió a un grupo de estudiantes de la EPET N°10, quienes llevan adelante el proyecto Synapse con el objetivo de representar a la institución en el Desafío ECO YPF 2025, una competencia nacional que impulsa la Fundación YPF.

El certamen convoca a escuelas técnicas de todo el país para diseñar y construir vehículos eléctricos, promoviendo la sustentabilidad, la innovación tecnológica y el trabajo en equipo. La experiencia integra conocimientos de mecánica, electrónica, electricidad, informática y gestión de proyectos, convirtiéndose en una oportunidad formativa única para los jóvenes.

Desde el Departamento de Mecánica de la EPET N°10 se impulsa la participación de estudiantes de la especialización Mecánica en este desafío, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Entre Ríos. La propuesta consiste en el ensamblado completo de un auto de carreras eléctrico.

Durante el encuentro, Larraza felicitó a los estudiantes y docentes por su compromiso y destacó la importancia de la educación técnica para el futuro de la ciudad. Además, formalizó la entrega de materiales esenciales para el proyecto: 5 caños tubulares de 3/4 pulgadas y un kit de fibra de vidrio, resina y mantos de fibra de vidrio, necesarios para la construcción del chasis y la carrocería del vehículo.

El jefe comunal reafirmó su apoyo a la iniciativa y expresó su disposición para seguir acompañando a los jóvenes en este camino de aprendizaje e innovación tecnológica.