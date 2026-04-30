Larraza celebró su cumpleaños en la radio y destacó el crecimiento de Plaza Huincul en su 60° aniversario

El intendente Claudio Larraza destacó el éxito de los festejos por el 60° aniversario de Plaza Huincul, que incluyeron un multitudinario desfile cívico-militar, espectáculos durante tres noches y una gran participación de la comunidad. Resaltó especialmente el talento de artistas locales y el cierre a cargo de Abel Pintos, en un evento que superó las expectativas.

En ese contexto, el jefe comunal repasó anuncios y proyectos en marcha, como la construcción de viviendas, el avance de un centro oncológico y el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), al que calificó como una oportunidad histórica para la región.

Larraza confirmó además su participación en una misión a Houston para buscar inversiones y posicionar a la ciudad dentro del mapa energético. En paralelo, subrayó la importancia de la capacitación laboral y adelantó que el Instituto Vaca Muerta tendrá una sede en Plaza Huincul que comenzaría a funcionar en el segundo semestre.

Finalmente, destacó el crecimiento del parque industrial y la necesidad de un trabajo conjunto en la comarca para aprovechar el desarrollo económico y generar empleo genuino.