Larraza celebró los 60 años de Plaza Huincul con un repaso de obras y un llamado a seguir creciendo

En el marco del 60° aniversario de Plaza Huincul, el intendente Claudio Larraza encabezó el acto central con un discurso cargado de emoción, donde destacó el crecimiento de la ciudad, repasó la historia local y enumeró las principales obras y proyectos de su gestión.

“Es la ciudad que amo, que me dio familia, trabajo y oportunidades”, expresó el jefe comunal, quien valoró el esfuerzo de las generaciones que construyeron la identidad huinculense y recordó a los pioneros que impulsaron la autonomía municipal.

Durante su intervención, Larraza hizo un recorrido por las distintas etapas de la ciudad, desde sus inicios ligados a la actividad petrolera hasta las crisis atravesadas tras la privatización de YPF, resaltando la capacidad de la comunidad para salir adelante.

En cuanto a la gestión actual, destacó avances en infraestructura y servicios básicos, como la ampliación de redes de gas, agua y cloacas, obras de pavimento, mejoras en reservorios de agua y la llegada de electricidad a sectores que no contaban con el servicio, como el barrio Ruca Có.

También mencionó la construcción de viviendas, el desarrollo del polo deportivo en el predio Perito Moreno, la planificación de nuevos accesos viales y el trabajo para erradicar el basural a cielo abierto.

En materia educativa, subrayó la inauguración de la Escuela N° 22 y el impulso a programas de formación, con más de 4.000 vecinos capacitados y cientos de estudiantes que acceden a estudios universitarios en la ciudad.

Finalmente, el intendente remarcó el potencial de Plaza Huincul en el contexto del desarrollo de Vaca Muerta y los futuros proyectos de GNL, y aseguró que la ciudad se prepara con infraestructura, educación e inversión para afrontar los desafíos que vienen.

“El compromiso es seguir trabajando para que las oportunidades lleguen a todos los vecinos”, concluyó, convocando a la comunidad a continuar construyendo el futuro de la ciudad.