Lanzan clases de apoyo escolar gratuitas en barrios de Plaza Huincul

Con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y el aval del intendente Claudio Larraza, comenzará un programa de apoyo escolar gratuito destinado a niños y niñas de familias vulnerables de Plaza Huincul.

La iniciativa fue impulsada por la docente jubilada Doris Vielma, quien explicó que el proyecto nació a partir de la necesidad de acompañar a estudiantes con dificultades de aprendizaje y escasos recursos económicos. “La vocación docente sigue estando y esto apunta a garantizar el derecho a la educación para todos”, señaló.

Las clases estarán orientadas principalmente a alumnos de nivel primario y se trabajará sobre áreas troncales como alfabetización, lengua y matemática. También podrán asistir estudiantes de primeros años que necesiten reforzar contenidos.

El programa comenzará el próximo lunes y tendrá sedes en distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Otaño, Mosconi, Centenario y la zona de chacras de la AFR.

Desde el municipio adelantaron que en los próximos días se publicarán los flyers con los horarios, lugares e información para la inscripción.

La propuesta busca brindar acompañamiento educativo gratuito a familias que no pueden afrontar el costo de clases particulares y reforzar el aprendizaje de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.