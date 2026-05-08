Lanzan 4.000 créditos provinciales para construir y refaccionar viviendas en Neuquén

El Gobierno de Neuquén lanzó 4.000 créditos hipotecarios destinados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas, financiados íntegramente con recursos provinciales a través del programa Neuquén Habita.

La presentación fue encabezada por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. Los préstamos permitirán financiar hasta el 100% de las obras, con montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones para ampliaciones y refacciones.

Los créditos tendrán plazos de devolución de hasta 20 años y las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos familiares. Además, podrán acceder trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de créditos no bancarios pensados para familias que hoy no pueden acceder a financiamiento tradicional. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la Oficina Virtual del ADUS/IPVU.