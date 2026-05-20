La Subsecretaría de Derechos Humanos realizará jornadas de asistencia previsional en Cutral Co y Plaza Huincul

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén llevará adelante este miércoles una jornada de asistencia previsional, social y comunitaria en Cutral Co y Plaza Huincul, destinada a vecinos y vecinas que necesiten asesoramiento gratuito sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros trámites vinculados a ANSES.

La responsable del área, Lidia Cerdá, informó que la actividad comenzará a las 10 de la mañana en el Centro de Suboficiales de la Policía, ubicado sobre Perito Moreno y Antártida Argentina, en el barrio Unión de Cutral Co. La atención se extenderá hasta las 13 horas.

Por la tarde, el equipo continuará con la jornada en Plaza Huincul, desde las 14 horas, en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”.

Cerdá explicó que durante la actividad se brindará asesoramiento personalizado sobre jubilaciones, pensiones, plan de pago de deuda previsional, monotributo social, asignaciones universales, asignación por embarazo y Programa Hogar, entre otros trámites.

Además, indicó que participarán equipos de atención al migrante y mediación comunitaria, con el objetivo de acercar distintos servicios a la comunidad.

“La principal preocupación de la gente pasa por saber si van a poder jubilarse, si alcanzan los aportes y cómo pueden regularizar su situación previsional, especialmente quienes trabajan en la informalidad o en la economía popular”, señaló.

La funcionaria destacó que el Monotributo Social continúa vigente y remarcó la importancia de este beneficio para trabajadores de la economía popular, especialmente mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55.

También recordó que muchas gestiones pueden realizarse de manera virtual, por lo que durante la jornada se brindará orientación para facilitar esos trámites.

Finalmente, recomendaron a quienes asistan llevar su DNI para poder realizar consultas y recibir asesoramiento adecuado.