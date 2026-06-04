La sede del barrio Peñi continúa con refacciones y mantiene su labor solidaria

Mientras avanzan las obras de remodelación en la sede vecinal del barrio Peñi, el trabajo comunitario no se detiene. Así lo aseguró su presidente, Carlos Pereira, quien destacó que el ropero solidario continúa funcionando y asistiendo a familias de distintos sectores de la comarca.

Pereira explicó que la sede atraviesa una renovación integral que incluye la refacción de baños, cocina, instalaciones sanitarias y trabajos de mantenimiento general. Debido a estas tareas, varias actividades y talleres debieron suspenderse temporalmente, aunque se espera que puedan retomarse dentro de las próximas semanas.

“Queremos que los vecinos sepan que seguimos trabajando, aunque la sede esté en reparación. El ropero solidario continúa atendiendo y cualquier persona que necesite abrigo puede acercarse”, señaló.

Además, destacó la permanente colaboración de los vecinos que acercan ropa y elementos para quienes más lo necesitan. Incluso, indicó que en casos donde las personas no cuentan con movilidad para acercar donaciones, integrantes de la comisión pueden coordinar su retiro.

La cancha del barrio también continúa con una intensa actividad deportiva, siendo utilizada para campeonatos municipales y encuentros recreativos.

Pereira remarcó que, pese a sus recientes problemas de salud, la comisión sigue acompañando a las familias más vulnerables mediante la entrega de alimentos, ropa y otros elementos esenciales.

“Tal vez no podemos resolver todos los problemas, pero siempre vamos a intentar ayudar a quien se acerque con una necesidad”, expresó.

Desde la comisión vecinal adelantaron que, una vez finalizadas las obras, volverán los talleres y actividades comunitarias que habitualmente convocan a niños, jóvenes y adultos del barrio.