La red “No nos callamos más” reclamó mejoras salariales y fin del desarraigo policial ante el ministro Nicolini

La agrupación “No nos callamos más”, integrada por policías en actividad, retirados y familiares, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, donde entregaron un petitorio con múltiples reclamos vinculados a la situación laboral y social de la fuerza.

El encuentro se produjo en un contexto de fuerte conmoción por el reciente accidente ocurrido en Plaza Winkel, que derivó en la muerte de un efectivo policial. Según explicó la licenciada Alejandra Ortiz, ex policía e integrante de la red, el petitorio incluyó demandas por el pago de adicionales, un aumento salarial acorde al costo de vida y el cese de los traslados considerados como “castigos” que generan desarraigo.

“Muchos compañeros deben viajar a dedo para cumplir sus turnos porque no tienen medios de transporte. Antes había combis que trasladaban al personal, hoy eso no existe y se suma al cansancio físico y psicológico”, señaló Ortiz.

La referente también cuestionó la respuesta del ministro al pedido de actualización salarial: “Nos pidió un recibo de sueldo, lo que nos pareció una falta de respeto. Como ministro debería conocer cuánto cobra un policía”.

La red planteó que los salarios básicos de los agentes están por debajo de los dos millones de pesos, lo que no alcanza para cubrir necesidades básicas de una familia. Además, remarcaron que los traslados arbitrarios afectan la vida personal de los efectivos y repercuten en la calidad del servicio de seguridad.

Ante la falta de respuestas concretas, la agrupación anunció que solicitará una reunión con el gobernador para obtener compromisos más claros y soluciones integrales.