La próxima semana abren las inscripciones para que abuelos viajen a Las Grutas

En diálogo con Alicia Villar, referente de la Casa de los Abuelos, se confirmó que a partir del 10 de diciembre a las 9 de la mañana comenzará la inscripción para los adultos mayores interesados en viajar a la ciudad costera de Las Grutas.

Villar explicó que, como cada año desde hace 20 años, se realizarán tres viajes destinados a que los abuelos puedan disfrutar de unos días de recreación y descanso. “Son muchos los abuelos que todavía no conocen el mar, y es muy lindo verlos disfrutar de estos viajes”, destacó.

La Casa de los Abuelos invita a las personas interesadas a acercarse a su sede en el horario indicado para asegurar su lugar y participar de esta tradicional propuesta que se ha convertido en un esperado momento de encuentro, turismo y alegría para la comunidad de adultos mayores.