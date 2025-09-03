La Provincia financiará la ampliación del IFD 14 de Cutral Co

El gobernador Rolando Figueroa anunció el inicio del proceso de licitación privada para la ampliación y remodelación del Instituto de Formación Docente N° 14 de Cutral Co, con una inversión provincial de casi 1.300 millones de pesos.

La obra, que se ejecutará bajo la modalidad de administración delegada a la municipalidad, contempla la construcción de más de 650 metros cuadrados con nuevas aulas, un Aula Magna, biblioteca, oficinas y sanitarios, además de tareas de remodelación en distintos sectores del edificio.

El intendente Ramón Rioseco destacó que la licitación se iniciará en los próximos días y que los trabajos podrían comenzar dentro de un mes.