La Provincia dispuso asuetos administrativos para las Fiestas de fin de año

El Gobierno de la Provincia del Neuquén estableció asuetos administrativos para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y para el 2 de enero de 2026, con el objetivo de que las familias neuquinas puedan compartir más tiempo juntas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida fue formalizada a través del Decreto N.º 1691/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, y alcanza al personal de la administración pública provincial centralizada y a los entes descentralizados.

Desde el Ejecutivo provincial se destacó que estas festividades “son propicias para favorecer reuniones con el objetivo del encuentro familiar, en cuyos festejos confluye el acercamiento de seres queridos que muchas veces residen en lugares distantes”. Asimismo, se remarcó que “tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a familiares y amigos, dichos eventos”, por lo que se busca facilitar los preparativos y la organización de las celebraciones.

El calendario dispuesto contempla, además, la coincidencia de los asuetos con fines de semana, tanto entre las Fiestas como luego del asueto del viernes 2 de enero, lo que permitirá un mayor aprovechamiento del tiempo de descanso.

El decreto establece que cada ministerio deberá definir expresamente qué personal esencial quedará exceptuado del alcance de la norma, a fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales. También se determinó la suspensión de los plazos hábiles administrativos durante las fechas consignadas.

La disposición no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantendrán su funcionamiento habitual conforme a sus propios cronogramas.