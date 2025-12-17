La Provincia depositará mañana el aguinaldo a los trabajadores estatales

El gobierno de la provincia del Neuquén depositará este jueves 18 de diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a la totalidad de las y los trabajadores de la administración pública provincial. Ese mismo día, también percibirá el aguinaldo el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La medida fue dispuesta por el gobernador Rolando Figueroa, quien instruyó al ministerio de Economía, Producción e Industria para que el pago se concrete antes de las fiestas de fin de año, con el objetivo de que los agentes del Estado puedan contar con estos recursos con anterioridad a Navidad y Año Nuevo, contribuyendo además al movimiento económico a nivel local.

El pago del SAC alcanza al personal del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, así como también a jubilados, pensionados y retirados del Estado provincial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión es posible gracias al plan de austeridad, al manejo transparente y equilibrado de los recursos públicos y a la reducción de gastos innecesarios implementada desde el inicio de la actual gestión. Estas políticas permitieron fortalecer sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura, y afrontar con recursos propios el pago de ambas cuotas del aguinaldo.