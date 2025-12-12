La Policía brindó un informe sobre el operativo por el vuelco del camión en Plaza Huincul

El comisario Walter Troncoso brindó detalles sobre el operativo realizado este jueves por la tarde, luego del siniestro vial en el que un camión que transportaba frutas y verduras desde Mendoza hacia Zapala sufrió un desperfecto mecánico y terminó semivolcado a un costado de la Ruta 22, en Plaza Huincul. El vehículo perdió gran parte de la mercadería que trasladaba, lo que generó la concentración de personas que intentaron llevársela.

Según informó Troncoso, el chofer del camión resultó ileso y su principal preocupación era resguardar la carga. Ante la llegada de vecinos al lugar con intenciones de saquear los productos, la Policía intervino para prevenir posibles aplastamientos y garantizar el trabajo de la grúa destinada a estabilizar el semiacoplado.

El comisario explicó que, para dispersar a las personas y permitir la continuidad de las tareas de rescate del vehículo, fue necesario utilizar escopetas provistas con munición antidisturbios. Durante el operativo, que se extendió por varias horas, se mantuvo cortado el tránsito sobre la Ruta 22.

Troncoso señaló además que algunos individuos, molestos por no poder llevarse la mercadería caída, arrojaron piedras contra los efectivos policiales. En paralelo, el propietario del camión radicó una denuncia por el robo de parte de los productos que transportaba.

La investigación continúa para identificar a los responsables de los daños y los hechos de violencia registrados durante el operativo.