La Policía agasajó a más de 70 retirados de la fuerza en la comarca

Esta mañana se llevó a cabo un emotivo acto en homenaje a más de 70 miembros retirados de la Policía en la comarca.

El evento se realizó en el marco de una disposición establecida en el año 2022, que reconoce cada 7 de noviembre como el Día del Policía Retirado, una fecha destinada a rendir homenaje a quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

Durante la ceremonia, además de entregar reconocimientos a los exintegrantes de la fuerza, se realizó un sentido homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber, recordando su compromiso y valentía.

Autoridades policiales y familiares participaron del encuentro, destacando la importancia de mantener el vínculo y el reconocimiento hacia quienes formaron parte activa de la institución.