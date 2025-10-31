La Peña participó de los eventos por el cumpleaños 65 de Diego Armando Maradona

El día de ayer se recordó el nacimiento de Diego Armando Maradona, el futbolista que marcó un antes y un después en el deporte.

La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul, junto a hinchas de otros clubes, comenzaron las actividades por el cumpleaños de Diego con una vigilia en la arboleda en el límite de las dos ciudades.

La actividad contó con una gran concurrencia de hinchas de varios clubes y la gente de la Peña puso color con banderas alusivas al 10. La convocatoria se realizó por integrantes de la Iglesia Maradoniana y se concretó en paz.

El día de ayer en la Subsecretaría de Cultura de Plaza Huincul se presentó un libro escrito por periodistas y autores de LA Patagonia denominado “Un Dios en las Patagonia”. El nuevo texto narra historias de las aventuras de Maradona en el sur de Argentina.