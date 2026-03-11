“La ordenanza de alcohol cero está, pero no se cumple”: fuerte reclamo tras el choque fatal en la comarca

La tragedia vial ocurrida el pasado sábado en la comarca, donde un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas, volvió a encender el debate sobre los controles de alcoholemia y el cumplimiento de la ordenanza de alcohol cero en el municipio.

Según se informó, el conductor responsable del siniestro circulaba con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente los límites permitidos y que reavivó los cuestionamientos sobre la falta de controles preventivos.

El concejal Fernando Doroschenco expresó su profundo pesar por lo sucedido y remarcó que la situación no es nueva. “Es lamentable tener que, cada vez que sucede un hecho trágico, volver a reflotar todo esto. Venimos planteando en reuniones con el sector de seguridad la falta de controles de alcoholemia en el municipio. Tenemos una ordenanza de alcohol cero, pero queda escrita en un papel y no se cumple”, señaló.

El reclamo apunta principalmente a la necesidad de reforzar los operativos de control, especialmente en los horarios de mayor movimiento nocturno y en las salidas de locales bailables.

“Los controles tienen que ser estrictos. No sirve parar al azar: absolutamente todos los vehículos deberían ser controlados, sobre todo en los accesos y salidas de los locales nocturnos. De lo contrario, vamos a seguir teniendo familias destrozadas porque el municipio no cumple con su tarea principal, que es hacer cumplir la normativa vigente”, enfatizaron.

El hecho volvió a poner sobre la mesa la tensión entre la actividad nocturna y la seguridad vial, y deja planteado un reclamo concreto desde distintos sectores de la comunidad: controles permanentes y efectivos para que la ordenanza de alcohol cero deje de ser solo una declaración y se convierta en una política real de prevención.