La Municipalidad de Cutral Co otorgará un bono extraordinario de $300.000 a monotributistas

La Municipalidad de Cutral Co anunció el pago de un Bono Compensatorio Extraordinario de $300.000 destinado a los monotributistas que prestan servicios para la comuna bajo la modalidad de contratos de locación de servicios personales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1504/2026, firmado por el intendente Ramón Rioseco, y tiene como objetivo brindar un acompañamiento económico a este sector de trabajadores frente a la situación económica actual.

Según se informó desde el Ejecutivo municipal, el beneficio consistirá en una suma fija, excepcional y por única vez, que será abonada el próximo 19 de junio a quienes se encuentren comprendidos dentro de esta modalidad contractual.

Asimismo, las autoridades aclararon que el bono no reviste carácter remunerativo, por lo que no constituye salario ni modifica las condiciones vigentes de los contratos de locación de servicios personales.

Desde el municipio remarcaron que la medida alcanza exclusivamente a los monotributistas contratados bajo esta modalidad, conforme a lo establecido en el decreto correspondiente, y representa un reconocimiento al trabajo que realizan en distintas áreas de la administración local.