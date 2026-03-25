“La memoria sigue viva”: fuerte mensaje en Cutral Co a 50 años del Operativo represivo

En el marco de un nuevo aniversario vinculado a la memoria histórica en la región, se desarrollaron actos en distintos puntos del país y la provincia de Neuquén, con una fuerte participación en la comarca petrolera. En ese contexto, se destacó el testimonio de Juan Manuel Pincheira, quien recordó a su padre, Miguel Ángel Pincheira, desaparecido durante la última dictadura.

El acto, realizado en Cutral Co, estuvo cargado de emoción y memoria, con la participación de familiares de víctimas del denominado Operativo Cutral Co, un episodio que marcó profundamente a la comunidad.

Pincheira, quien además impulsó el monumento en homenaje a los desaparecidos de la comarca, compartió su experiencia como hijo de una víctima del terrorismo de Estado. “No es un día distinto a otros, porque para nosotros la memoria está presente los 365 días del año”, expresó.

Su padre fue secuestrado el 14 de junio de 1976, cuando él tenía apenas un año. A lo largo de su vida, reconstruyó su historia a través de relatos familiares, cartas y testimonios de quienes lo conocieron. “Uno va armando un rompecabezas con muy pocas piezas”, describió, reflejando el dolor y la dificultad de reconstruir la identidad en estos casos.

Durante su intervención, también manifestó preocupación por el contexto actual y advirtió sobre discursos que, según señaló, relativizan lo ocurrido durante la dictadura. “Nuestra bandera es la memoria, la verdad y la justicia. No fue una guerra, fue un genocidio”, sostuvo.

En relación al impacto local del operativo represivo, explicó que la comarca fue blanco de estas acciones por su fuerte organización social en aquella época, con movimientos estudiantiles, gremiales y comunitarios activos.

El acto dejó en claro que, a casi 50 años de aquellos hechos, la memoria sigue viva en la comunidad. “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, afirmó Pincheira, en un mensaje que resonó entre los presentes.

La jornada cerró con un llamado a sostener la memoria colectiva y a reforzar el compromiso social para que hechos como los ocurridos durante la dictadura no vuelvan a repetirse.