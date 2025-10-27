La Libertad Avanza se impuso en Cutral Co y también en Neuquén capital

Los primeros datos oficiales provenientes de las mesas del CPEM Nº 20 confirman que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el primer lugar en Cutral Co, superando a Neuquinidad, que quedó en segundo puesto, y a Fuerza Patria, el partido que cuenta con el respaldo del intendente Ramón Rioseco, que se ubicó tercero.

El resultado marca un cambio significativo en el escenario político local, considerando que Cutral Co ha sido históricamente un bastión del riosequismo.

Este mismo panorama se replicó en Neuquén capital, donde el partido del gobernador Rolando Figueroa, Neuquinidad, también quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza, que volvió a imponerse en las urnas.

Aunque se trata de resultados parciales, la tendencia refuerza el avance de la fuerza libertaria en distintos puntos de la provincia, consolidando su presencia en distritos clave del mapa político neuquino.