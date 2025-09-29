La Justicia destruye un kiosco narco en Plaza Huincul: construirán un espacio público en su lugar

En un fuerte mensaje contra el narcotráfico, la Justicia llevó adelante hoy la demolición de un kiosco narco ubicado en el barrio Otaño de Plaza Huincul. La actividad contó con la presencia del jefe de fiscales, José Gerez; autoridades policiales; y el intendente de la ciudad.

Se trata de la primera vivienda vinculada al narcotráfico que es destruida en la provincia, marcando un precedente en la lucha contra este delito. Según informaron las autoridades, la propiedad pertenecía a personas actualmente privadas de libertad por venta de drogas en cercanías de escuelas y plazas, lo que agrava aún más la causa judicial en su contra.

“Este es un paso concreto en la lucha contra el narcotráfico. No vamos a permitir que estos espacios sigan operando impunemente y vamos a continuar con estas acciones en toda la región”, expresó el jefe de fiscales José Gerez.

Por su parte, el jefe de policía anunció que en el terreno donde se encontraba el kiosco narco se construirá un espacio público para el disfrute de los vecinos del barrio, como forma de recuperación del lugar para la comunidad.

La jornada fue seguida de cerca por vecinos de la zona, quienes celebraron la medida como un acto de justicia y recuperación del espacio barrial. Las autoridades destacaron la importancia de continuar con políticas firmes y coordinadas para erradicar el narcotráfico en la región.