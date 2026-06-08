La Junta Electoral de Huincul solicitó postergar las elecciones vecinales previstas para julio

La Junta Electoral encargada del proceso de elecciones vecinales 2026 informó que solicitó al Ejecutivo Municipal el aplazamiento de los comicios que estaban convocados para el próximo 12 de julio.

A través de un comunicado oficial, la mayoría de los integrantes de la Junta fundamentó la decisión en la detección de irregularidades tanto en el cronograma electoral como en las presentaciones de listas de candidatos.

Según expresaron, continuar con el proceso bajo las condiciones actuales podría afectar la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los participantes. Además, señalaron que el cronograma vigente vulneraría el principio de participación ciudadana y atentaría contra la equidad del proceso electoral.

Desde el organismo indicaron que estas situaciones podrían implicar incumplimientos de principios establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal.

Por otra parte, la Junta Electoral informó que los candidatos a presidentes de las distintas listas serán convocados próximamente a una reunión informativa, donde se brindarán detalles sobre la situación y los pasos a seguir respecto al proceso electoral.

Ahora se aguarda la respuesta del Ejecutivo Municipal sobre el pedido de postergación y la definición de una nueva fecha para la realización de las elecciones vecinales.