La jueza de Faltas señaló una baja en las infracciones por escapes libres y pidió mayor conciencia vial

La jueza de Faltas de Cutral Co, Ana Stempin, confirmó que durante este año disminuyó la cantidad de actas vinculadas a motocicletas con escapes modificados o ruidosos, aunque aclaró que desconoce si esto se debe a una reducción de las infracciones o a una menor cantidad de controles.

Indicó que actualmente existen algunos caños de escape secuestrados a disposición del juzgado y que, cuando se reúna una cantidad considerable, se avanzará con un nuevo operativo de destrucción, similar al realizado el año pasado.

Por otra parte, explicó que las infracciones más frecuentes siguen siendo las relacionadas con el mal estacionamiento, el uso del celular al conducir y el cruce de semáforos en rojo. Además, recordó que la venta de bebidas alcohólicas fuera de horario puede derivar en multas y clausuras de comercios.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a respetar las normas de tránsito y convivencia, señalando que muchas de las infracciones observadas en la ciudad podrían evitarse con mayor conciencia y responsabilidad ciudadana.