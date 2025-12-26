La jueza de Faltas Ana Stempin habló sobre los controles por pirotecnia en Nochebuena en Cutral Co

La jueza de Faltas de Cutral Co, Ana Stempin, visitó los estudios de Radio Fuego, donde se refirió al trabajo realizado durante la noche de Nochebuena en relación con el uso de pirotecnia en la ciudad.

Stempin relató que durante esa noche recorrió distintos barrios acompañando los operativos de control y señaló que en algunos sectores recibió maltratos por parte de vecinos. “Sabía que la gente no me iba a prestar atención porque es una costumbre arraigada en la comunidad”, expresó.

La jueza remarcó que, a su entender, la única manera de erradicar el uso de pirotecnia es a través de la concientización, especialmente en los niños. En ese sentido, compartió una experiencia que la marcó durante el operativo: “Una niña me contó que habían tirado un petardo y un perro, asustado, salió corriendo y fue atropellado por un auto. Esa imagen la va a recordar toda su vida”, sostuvo.

Stempin hizo un llamado a la responsabilidad social, al afirmar que “divertirse con algo que es nocivo para el otro habla de un gran egoísmo”. En ese marco, señaló que no solo el Estado debe intervenir, sino que también los padres deben asumir un rol activo en la educación y el cuidado.

Sobre su presencia en los operativos, la magistrada aclaró que acompañó a los inspectores pese a que no es parte de sus funciones habituales. “No sé si fue mucho o poco, pero al menos hice lo que pude, aun sabiendo que mi rol es juzgar”, explicó.

Finalmente, Ana Stempin indicó que el 31 de diciembre no participará de controles, ya que pasará la noche con su familia, y dejó la decisión sobre el uso de pirotecnia en manos de la responsabilidad individual de cada vecino.