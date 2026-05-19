La familia de Ulises pidió ayuda laboral tras regresar de Buenos Aires por el tratamiento médico

La familia de Ulises, el niño de Cutral Co que debió viajar a Buenos Aires para una compleja intervención quirúrgica, volvió a la ciudad y ahora atraviesa dificultades económicas mientras continúan los controles médicos del pequeño.

Sus padres, Nicolás y Florencia, contaron que tras regresar realizaron gestiones en el municipio luego de haber recibido una promesa de trabajo durante la estadía en Buenos Aires. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas y continúan esperando una oportunidad laboral.

Nicolás explicó que actualmente realiza changas en construcción para sostener a la familia, mientras deben afrontar nuevos viajes médicos junto a Ulises. El próximo control está previsto para el 2 y 3 de junio en Buenos Aires, donde el niño continuará con el seguimiento del tratamiento y la medicación que recibe tras la cirugía.

La familia destacó que los pasajes y medicamentos están siendo cubiertos a través de discapacidad y del sistema de salud, aunque remarcaron que necesitan ingresos para afrontar los gastos diarios y mantener a sus tres hijos.

Además, agradecieron la ayuda recibida por parte de vecinos y referentes barriales que colaboraron durante el proceso, especialmente en cuestiones vinculadas a la vivienda.

Quienes deseen colaborar con oportunidades laborales para Nicolás pueden comunicarse al 299-5172788.