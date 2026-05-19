La familia Charpentier celebró la anulación de la absolución y espera un nuevo juicio

La familia de Javier Charpentier recibió con expectativa y alivio la decisión judicial que anuló la absolución de la mujer acusada de instigar el homicidio ocurrido en Cutral Co. Soledad, hermana de la víctima, aseguró que la noticia los sorprendió “gratamente” y destacó el trabajo del abogado querellante, el doctor Cavalli.

“Estamos muy contentos y conformes con el trabajo del doctor Cavalli, porque sin él esto no se hubiera logrado”, expresó. Según relató, la familia debió insistir durante mucho tiempo para que se tomaran en cuenta las pruebas que habían aportado. “Tuvimos que hacer un trabajo muy fino hasta poder demostrar que lo que estábamos diciendo era cierto”, afirmó.

Durante la entrevista, Soledad recordó que en el juicio se ventiló abundante evidencia sobre la planificación del ataque. Indicó que la acusada habría aportado vehículos para concretar el crimen y facilitar la huida de los autores materiales. “Ella tenía marcada toda la rutina de mi hermano, sabía cuándo iba solo y cuándo iba acompañado”, sostuvo.

Además, mencionó que en las escuchas telefónicas incorporadas a la causa aparecían referencias hacia Serpentier como “el viejo”, junto con seguimientos vinculados a sus movimientos diarios. “Había tareas de inteligencia previas”, aseguró.

La hermana de la víctima también cuestionó el fallo original que había absuelto a la imputada. Recordó que dos jueces votaron por la absolución, mientras que la jueza Patricia Lupica Cristo se pronunció en disidencia a favor de condenarla. “No entendemos por qué decidieron no condenarla, porque eran muchísimas las pruebas”, manifestó.

Soledad sostuvo que la familia siempre creyó que existían elementos suficientes para acreditar la instigación del crimen y señaló que incluso quedaron situaciones “muy raras” dentro de la investigación. “Da la sensación de que hay alguien más tratando de tapar esto”, dijo.

En relación con el autor material del homicidio, Matías Díaz, remarcó que no tenía ningún vínculo previo con Mauricio Charpentier. “No lo conocía. Era imposible lo que decía sobre un supuesto problema anterior, porque mi hermano tenía casi 50 años y él apenas 18”, expresó.

La familia también recordó otro hecho investigado en la causa: un ataque armado contra un sobrino de la víctima fatal, quien habría recibido amenazas y sufrido heridas de arma de fuego. “Hubo testigos que no quisieron declarar por miedo”, explicó Soledad, y agregó que incluso familiares de la acusada se retractaron por temor.

Pese al dolor, aseguró que la familia nunca buscó revanza. “Nada nos va a devolver a mi hermano. Lo único que queremos es justicia”, sostuvo. También recordó a su madre, de más de 80 años, quien todavía espera una condena por el asesinato de su hijo.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad y de los medios de comunicación. “Si esto no se hubiera dado a conocer, quizás quedaba dormido en un archivo”, afirmó.

Ahora, la causa deberá avanzar hacia un nuevo juicio, donde volverán a analizarse las imputaciones por la presunta instigación del homicidio de Mauricio Javier Charpentier y otros hechos vinculados a la causa.