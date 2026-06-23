La familia afectada por el incendio en barrio Otaño agradeció la ayuda recibida y busca una vivienda para alquilar

A una semana del incendio que destruyó por completo una vivienda en el barrio Otaño de Plaza Huincul, la familia damnificada agradeció la solidaridad de la comunidad y destacó que logró cubrir gran parte de sus necesidades gracias a las donaciones recibidas.

Mónica, madre de la joven afectada, señaló que vecinos, instituciones y el municipio colaboraron con ropa, calzado, útiles escolares y otros elementos esenciales que se habían perdido en el siniestro. Gracias a esa ayuda, su nieto podrá retomar las clases con normalidad en la EPET N°10.

“Salieron descalzos y perdieron absolutamente todo, pero la respuesta de la comunidad fue enorme”, expresó.

Si bien la situación mejoró considerablemente, la familia aún necesita algunas prendas de abrigo, mantas y ropa de cama. Sin embargo, la principal preocupación sigue siendo conseguir una vivienda con dos habitaciones para alquilar.

Quienes puedan ofrecer una casa o colaborar con información pueden comunicarse con Mónica al 2995-01-3266.

La mujer agradeció especialmente a las personas que realizaron donaciones de manera anónima y aseguró que parte de la ayuda recibida también será destinada a otras familias que atraviesan situaciones similares.