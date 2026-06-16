La estatua de Messi será inaugurada este martes: la Copa del Mundo quedó reubicada por razones de seguridad

La esperada inauguración de la estatua homenaje a Lionel Messi se realizará este martes alrededor de las 13 horas, según confirmó el escultor Aldo Beroisa, quien trabaja en los últimos detalles de la obra que ya se convirtió en un atractivo para vecinos y visitantes.

En diálogo con Matutino, Beroisa explicó que una de las modificaciones más importantes realizadas durante el montaje fue la reubicación de la Copa del Mundo. Inicialmente estaba previsto que la copa se ubicara elevada, sostenida por la mano de Messi, pero finalmente se decidió colocarla entre las piernas de la figura.

“La famosa copa no va a quedar arriba porque en esa zona se produce mucho vórtice de aire y el viento es complicado. Es una cuestión de seguridad”, explicó el escultor.

La decisión fue tomada luego de instalar el busto y comprobar que la estructura superior presentaba movimientos debido a las condiciones climáticas de la región. A partir de esa evaluación, los responsables de la obra optaron por ubicar la copa en una posición más segura.

Otro de los desafíos técnicos fue la modificación de la mano derecha de la escultura, que ahora muestra a Messi señalando al cielo con uno de sus dedos, un gesto característico del capitán argentino cada vez que convierte un gol y que, según ha expresado en varias oportunidades, está dedicado a su abuela, quien fue una figura fundamental en sus inicios futbolísticos.

Para concretar este detalle, los trabajadores debieron desmontar y reconstruir parte de la mano durante las últimas jornadas. Las tareas incluyeron trabajos de soldadura en altura y ajustes finales de pintura.

Desde la organización destacaron que la prioridad fue garantizar la seguridad de quienes visitarán el monumento, ubicado en un sector muy concurrido por familias, deportistas y vecinos que diariamente utilizan el espacio recreativo.

La inauguración coincidirá además con una jornada especial para los fanáticos del fútbol, ya que Lionel Messi debutará esta noche con la Selección Argentina en el Mundial, generando un marco ideal para rendir homenaje al máximo referente del fútbol argentino.