La estatua de Messi en Cutral Co despierta el interés de la prensa internacional

La construcción de la futura estatua de Lionel Messi en Cutral Co continúa generando repercusión y esta vez atrajo la atención de la prensa internacional. La periodista francesa Flora Genoux, corresponsal en Argentina del diario Le Monde, visitó la ciudad para conocer de cerca el proyecto y realizar un informe sobre la obra.

Acompañada por la directora de Turismo de Cutral Co, Yamila Temi, la periodista recorrió distintos puntos de la localidad y destacó el valor simbólico que tiene la figura de Messi para los argentinos.

Genoux señaló que la estatua no solo refleja la pasión nacional por el fútbol, sino también el impacto que tuvo la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, un acontecimiento que, según recordó, logró unir al país en un contexto de fuertes divisiones sociales y políticas.

La corresponsal también consideró que la iniciativa muestra cómo ciudades como Cutral Co buscan construir nuevos relatos e identidades más allá de su histórica vinculación con la actividad petrolera.

Durante la entrevista, adelantó que la nota sobre la estatua será publicada próximamente en Le Monde, uno de los medios más importantes de Francia, permitiendo que la historia del homenaje a Messi en la comarca neuquina llegue a lectores de distintas partes del mundo.