La Escuela 143 realiza actividades para pedir mayor seguridad en el barrio

Esta mañana, la comunidad educativa de la Escuela N° 143, ubicada en el barrio Libertador San Martín, llevó adelante una jornada de concientización con el objetivo de solicitar mayor seguridad en la zona.

Alumnos y alumnas del establecimiento confeccionaron carteles y mensajes en los que expresan su preocupación por los reiterados episodios de inseguridad que se han registrado en los alrededores de la escuela en las últimas semanas.

La iniciativa surgió gracias al impulso de un abuelo miembro de la comunidad educativa, quien, junto a familias y docentes, colaboró activamente en la organización de la actividad, brindando apoyo a los estudiantes para plasmar sus reclamos de manera creativa y pacífica.

Desde la institución remarcaron la necesidad de contar con mayor presencia policial y medidas que garanticen la seguridad de los niños y sus familias al ingreso y egreso del establecimiento.

Con esta propuesta, la escuela busca no solo visibilizar la problemática, sino también promover la participación ciudadana como herramienta para construir un entorno más seguro para todos.