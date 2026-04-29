La Escuela 102 se prepara para volver a clases tras la finalización de obras

Hay novedades y son positivas para la comunidad educativa de la Escuela 102: tras varios meses de trabajos, el establecimiento ya fue entregado y se encuentra en condiciones de retomar las actividades presenciales en su edificio.

Así lo confirmó el director del Distrito 2, Sergio Iril, quien explicó que si bien la intención era comenzar este miércoles, las tareas de reorganización del mobiliario y el traslado desde sedes alternativas demoraron el reinicio. “Estamos trabajando para empezar lo antes posible, ojalá mañana, y si no, con seguridad el lunes”, señaló.

Durante este tiempo, personal auxiliar, docentes y equipos del distrito se encuentran abocados a dejar todo en condiciones para el regreso de los estudiantes. Las obras incluyeron importantes mejoras en aulas, cocina y sanitarios, además del recambio de ventanales que permitirán mayor iluminación en los espacios. También se reorganizaron sectores internos, trasladando aulas y reubicando la biblioteca.

“La cocina quedó a nueva, se mejoraron todos los espacios dentro de las posibilidades del edificio”, destacó Iril, quien además indicó que se está gestionando la colocación de cortinas para los amplios ventanales.

En relación al tiempo que duraron las obras, el funcionario reconoció las dificultades que implicó la demora en el inicio de clases y pidió disculpas a las familias. “Sabemos lo importante que es la escolaridad. Vamos a tomar esta experiencia para prever alternativas en futuras obras y evitar retrasos”, expresó.

Durante este período, la institución sostuvo la vinculación pedagógica en espacios alternativos como el ex Jardín 35 y el barrio Parque, con el acompañamiento de la comunidad. Sin embargo, se registraron pedidos de pase a otras escuelas, en medio de la preocupación de las familias, especialmente en los últimos grados.

Por otra parte, Iril también se refirió a la preocupación por amenazas en establecimientos educativos. Aclaró que no se implementarán medidas invasivas como controles de mochilas, en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Educación, y remarcó la importancia de abordar la situación desde el acompañamiento y el diálogo.

Con la obra finalizada y el edificio nuevamente disponible, la comunidad educativa de la Escuela 102 se prepara para retomar la normalidad en los próximos días.