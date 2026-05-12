“La empresa estaba atada con alambres”: el dolor de la familia Herrera tras las absoluciones en el caso NAO

Luego de que el tribunal absolviera a los cinco imputados por la explosión en la planta de New American Oil (NAO), Laura Herrera, hija de Víctor Herrera —una de las víctimas fatales— expresó su indignación y dolor por el fallo judicial.

“La empresa estaba atada con alambres, y ahora me están diciendo esto. ¿Para qué teníamos estos cuatro años?”, manifestó visiblemente afectada tras conocerse el veredicto.

Herrera entre lágrimas cuestionó además la ausencia de los acusados durante la lectura de la sentencia y aseguró que las condiciones de inseguridad en la planta quedaron demostradas durante el juicio. “Hubo 43 testigos que hablaron de cómo estaba la empresa”, sostuvo.

La joven remarcó el desgaste emocional que atravesaron las familias durante casi cuatro años de espera hasta llegar al juicio. “No lo podemos creer realmente. Vamos a hablar con nuestros abogados para ver cómo seguimos”, expresó.

El tribunal integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font resolvió absolver a todos los imputados por unanimidad, decisión que generó fuerte malestar entre familiares y allegados de las víctimas de la explosión ocurrida en septiembre de 2022 en Plaza Huincul.