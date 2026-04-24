La danza toma las calles: jornada abierta para celebrar el movimiento en comunidad

En el marco del Mes de la Danza, se realizará una propuesta abierta para que vecinos y vecinas puedan disfrutar, expresarse y compartir a través del movimiento en un espacio diferente.

La actividad “Danza en la Calle” invita a vivir una jornada pensada para bailar, encontrarse y fortalecer los lazos comunitarios a través del arte. El evento se llevará a cabo el sábado 25 de abril a las 18 horas, en la intersección de Roca y Carlos H. Rodríguez.

Desde la organización convocan a asistir con ropa cómoda y con ganas de participar de esta experiencia que busca acercar la danza a todos los públicos, promoviendo la expresión libre y el encuentro colectivo.