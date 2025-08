La cúpula del sindicato de Petroleros Privados se desafilió del MPN

El jueves por la mañana, en la sede del Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral, en la ciudad de Neuquén, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, firmó su desafiliación del Movimiento Popular Neuquino (MPN) junto a otros integrantes de la conducción gremial, entre ellos el secretario adjunto Ernesto Inal, miembros de la comisión directiva y del cuerpo de delegados.

“Se terminó una etapa”, expresó Rucci ante la prensa, minutos después de rubricar su renuncia al histórico partido provincial. “El MPN desapareció, no hubo más convocatorias, no pasó más nada. Nosotros entendemos que es momento de empezar algo nuevo, que represente a los trabajadores como corresponde”, agregó.

El anuncio se enmarca en el proceso de constitución de un nuevo partido político provincial: Fuerza Neuquina y Federal, una organización que buscará dar representación política directa a los trabajadores, con participación abierta a distintos sectores gremiales, sociales y territoriales.

“Donde se deciden los destinos de los trabajadores no puede ser que no haya obreros. Por eso tomamos esta iniciativa. No es contra nadie, es a favor de que tengamos representación real”, explicó el dirigente, quien remarcó que no tiene intenciones personales de ocupar cargos electivos.

“Nosotros no vamos a ocupar ningún puesto político. Lo dijimos y lo vamos a cumplir. Hay mucha responsabilidad dentro del sindicato y mucha capacidad en nuestros compañeros. Queremos que sean ellos quienes den este paso”, sostuvo.

Rucci aseguró que ya hay “muchos compañeros que se han venido a desafiliar de otros partidos” y que están trabajando activamente en la consolidación de la nueva fuerza. Además, confirmó que hubo reuniones con referentes de Río Negro y La Pampa, dos provincias que serán parte del armado federal del espacio político.

“El respaldo que recibimos es enorme. Hemos recorrido muchas localidades donde hay entusiasmo y vocación de participación. La gente está convencida de que esos lugares los tenemos que ocupar nosotros, los trabajadores”, dijo.

Finalmente Rucci confirmó que Fuerza Neuquina y Federal no participará en las próximas elecciones legislativas y, en ese sentido, reiteró que el nuevo espacio buscará intervenir en el escenario electoral de cara a 2027, aunque sus impulsores aseguran que no se trata de una construcción apurada. “Esto es una construcción de largo plazo, con la mirada puesta en el futuro. Vamos a ir paso a paso, pero con la firme convicción de representar a quienes nunca han sido escuchados”, concluyó Rucci.