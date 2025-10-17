La Cruz Roja respondió a los reclamos de alumnos excluidos de rendir parciales por deuda de aranceles

Ayer por la mañana, un grupo de estudiantes se comunicó con este medio para expresar su malestar tras ser retirados del establecimiento de la Cruz Roja sin poder rendir los parciales, debido a la falta de pago de aranceles. Según denunciaron, la situación fue “humillante” y generó gran angustia entre quienes se encontraban en condiciones académicas de rendir, pero no al día con sus cuotas.

En respuesta a los reclamos, María Florencia Piazzoni, asistente legal de la Cruz Roja, explicó que se trata de una institución educativa privada, y como tal, el pago de los aranceles es condición indispensable para continuar con el cursado.

“La situación es delicada. Casi la mitad del alumnado mantiene deudas con la institución, algunos desde el mes de marzo. Los aranceles no son un simple trámite: de ellos dependen los sueldos del personal y el funcionamiento general de la institución”, aseguró Piazzoni.

La representante legal también se refirió al pedido de empatía por parte de los estudiantes: “Reclaman respeto, pero no están cumpliendo con sus obligaciones. La institución ha sido flexible durante meses, pero llegamos a un punto en el que no es sostenible continuar en esas condiciones”.

Desde la Cruz Roja señalaron que los alumnos podrán retomar el cursado y rendir sus exámenes una vez que regularicen su situación económica. Por el momento, no se informó si habrá medidas excepcionales o planes de pago para facilitar la continuidad educativa de los afectados.

El conflicto deja en evidencia la tensión entre las dificultades económicas que enfrentan muchos estudiantes y las limitaciones de las instituciones privadas para operar sin los ingresos correspondientes.