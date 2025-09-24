24 septiembre, 2025 12:58
La Cruz Roja Plaza Huincul abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La Cruz Roja Argentina, filial Plaza Huincul, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, tanto para estudiantes reinscriptos como para nuevos ingresantes.

📌 Reinscripciones:

Los estudiantes que ya forman parte de la institución deberán reinscribirse entre el lunes 29 y martes 30 de septiembre, enviando un correo electrónico a la directora (hurra@cruzroja.org.ar) con los siguientes datos:

  • Nombre y apellido
  • DNI
  • Teléfono
  • Lugar de residencia
  • Año y división a reinscribirse
    Importante: no deben registrar deudas al momento de la reinscripción.

🆕 Nuevos ingresantes:

Las inscripciones estarán habilitadas desde las 0:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta el viernes 3 de octubre.

Requisitos:

  • Tener más de 18 años
  • Tener secundario completo o constancia de alumno regular del último año con detalle de materias adeudadas
    (No se permite adeudar más de 2 materias).

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del siguiente enlace:
🔗 https://cruzrojaplazahuincul.quinttos.com/inscripcion

Una vez completado el formulario, el sistema enviará un correo de confirmación.

