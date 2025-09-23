La construcción de un nuevo CPEM en la comarca aún no tiene fecha confirmada

La supervisora de nivel medio, Laura Paneblanco, confirmó en diálogo con el programa Matutino que el gobierno provincial proyecta la construcción de una nueva Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) para el próximo año. Sin embargo, también adelantó que se espera la edificación de un nuevo CPEM (Centro Provincial de Enseñanza Media), cuya inclusión ya figura en el presupuesto 2025, aunque aún no hay fecha definida para el inicio de las obras.

“Lo que se necesita es descomprimir las escuelas”, afirmó Paneblanco, al referirse a la situación actual del nivel medio en la comarca, donde se registra una matrícula superior a los 700 estudiantes en cada institución. Esta alta demanda genera presión sobre la infraestructura existente, lo que refuerza la necesidad de nuevas instituciones educativas.

Pese a que el nuevo CPEM está contemplado en el presupuesto provincial del año próximo, la supervisora aclaró que “aún no se ha informado una fecha de ejecución de la obra”, por lo que continúa la incertidumbre respecto a su concreción.

Por otro lado, Paneblanco destacó como un dato positivo que ha disminuido la deserción escolar desde la implementación del nuevo diseño curricular, una medida que busca mejorar la retención y el rendimiento de los estudiantes en el nivel medio.