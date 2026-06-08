La construcción de la estatua de Messi avanza contrarreloj, aunque el clima genera demoras

La construcción de la estatua de Lionel Messi continúa avanzando, aunque las condiciones climáticas han generado algunas demoras en la etapa final de la obra.

Actualmente, los trabajos se concentran en las piernas y el brazo derecho que sostendrá la Copa del Mundo. La humedad dificulta la colocación del revoque y también fue necesario reforzar la estructura interna del brazo debido al peso que deberá soportar.

Pese a que aún faltan detalles por completar, el rostro de la figura ya está prácticamente terminado y genera expectativas entre los vecinos.

Por el momento no hay una fecha confirmada para la inauguración, aunque las cuadrillas trabajan intensamente para finalizar el homenaje al capitán de la Selección Argentina.