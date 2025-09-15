La comarca se prepara para la fiesta en honor a la Virgen del Rosario

Las comunidades católicas de Plaza Huincul y Cutral Co ya se preparan para celebrar la festividad en honor a la Virgen de San Nicolás. La Parroquia Santa Teresita de Huincul y la Parroquia San Juan Bosco de Cutral Co, junto a los fieles de toda la comarca, iniciarán las actividades religiosas con la tradicional novena.

El rezo comenzará el próximo 16 de septiembre en la Parroquia San Juan Bosco, todos los días a las 18:15 horas. Como cierre central, el jueves 25 de septiembre se realizará la procesión solemne, que tendrá como punto de concentración el municipio de Plaza Huincul a las 16 horas.

La imagen mariana recorrerá distintas calles de ambas ciudades acompañada por fieles, familias y comunidades parroquiales, para luego culminar en la Parroquia San Juan Bosco con la celebración de la Santa Misa.

La festividad se presenta como un momento de encuentro, fe y unidad para toda la comarca petrolera.