La cerámica CerSinpat renovó su maquinaria tras más de 35 años

La fábrica de cerámicos Cersinpat inició una nueva etapa con la llegada de moderna maquinaria que reemplazará a los equipos con más de 35 años de uso. Según informó el titular de la empresa, José Navarrete, desde la semana pasada comenzaron las tareas de retiro de las viejas máquinas para montar las nuevas, en un proceso que demandará aproximadamente 45 días.

En este período, los 39 trabajadores de la planta se encuentran abocados a la adecuación de la fábrica, mientras buscan alternativas laborales temporales hasta que la producción vuelva a ponerse en marcha.

“Creemos que a partir de esta adquisición la cerámica tendrá una nueva etapa y los obreros se sienten muy esperanzados de poder salir adelante”, expresó Navarrete, al destacar la importancia de la inversión para garantizar la continuidad de la producción y el futuro de la planta.