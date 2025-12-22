La calle Roca se convirtió en peatonal y hubo malestar entre comerciantes

Como ocurre habitualmente en esta época del año, el municipio dispuso la peatonalización de la calle Roca con el objetivo de ordenar el tránsito y facilitar la circulación de vecinos durante las compras navideñas. Sin embargo, la medida generó malestar entre comerciantes de la zona.

Según manifestaron algunos comerciantes, la interrupción del tránsito vehicular afecta el acceso de clientes y la logística comercial, especialmente para quienes dependen del ingreso de proveedores o de ventas rápidas.

Aunque no se emitió un comunicado oficial para dar a conocer sobre esta medida, si se supo que desde la comuna decidieron que el corte se realiza en la intersección de Roca y Carlos H. Rodríguez y que la medida será aplicada en franjas horarias específicas: de 10 a 12:30 y de 18:00 a 21:00.

A pesar de las quejas, la iniciativa busca priorizar la seguridad de los peatones y mejorar la experiencia de compra en una de las zonas más concurridas de Cutral Co durante las fiestas de fin de año.