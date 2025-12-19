La ampliación del IFD N.º 14 avanza a buen ritmo y estará lista antes de junio

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió junto al jefe de Gabinete, Ing. Walter Mardones, el avance de la obra de ampliación y remodelación del Instituto de Formación Docente N.º 14. El proyecto incluye nuevas aulas, un aula magna, sanitarios y áreas administrativas, con el objetivo de mejorar las condiciones para la formación terciaria.

La obra, ejecutada por el Municipio mediante un convenio con la Provincia del Neuquén, abarca unos 650 m² y ya alcanza un 30 % de avance en aproximadamente 40 días de trabajo. Las autoridades destacaron la importancia de la inversión en educación y señalaron que se prevé finalizar los trabajos antes de junio próximo.