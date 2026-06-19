La ampliación del IFD N° 14 de Cutral Co entra en su etapa final

La obra de ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14 de Cutral Co se encuentra en su recta final. Este jueves, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, recorrió los trabajos que permitirán sumar 650 metros cuadrados al edificio actual.

La inversión alcanza los 1.298 millones de pesos y busca responder al crecimiento de la matrícula, además de mejorar las condiciones para la formación de futuros docentes en la comarca.

La ampliación incluye cuatro aulas, un aula magna, biblioteca, oficinas administrativas, preceptoría, sanitarios -incluido un baño accesible- y nuevos espacios de circulación. También se incorporará un patio interno central destinado a actividades institucionales y de encuentro de la comunidad educativa.

La obra se ejecuta bajo la modalidad de obra delegada al municipio de Cutral Co, con financiamiento del Gobierno provincial, y contempla además mejoras en los patios y en los sistemas de iluminación y ventilación del establecimiento.