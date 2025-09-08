Junín de los Andes abre la temporada con la Fiesta Nacional de la Trucha

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Junín de los Andes será escenario de la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, evento que abrirá oficialmente la temporada de pesca en la Patagonia.

La capital nacional de la trucha ofrecerá torneos deportivos en distintas modalidades, feria de productores, capacitaciones y espectáculos artísticos, en un entorno natural único.

Entre las actividades se destacan el torneo de pesca embarcado y de vadeo, el torneo de lanzamiento para menores y adultos, charlas sobre cuidado ambiental, y un show central de Los Tekis.

La fiesta busca difundir la pesca deportiva, fortalecer la identidad local y posicionar a Junín de los Andes como destino turístico de excelencia.

Las inscripciones para los torneos estarán abiertas hasta el 25 de octubre en la Secretaría de Turismo local o de manera online.

Más información

Secretaría de Turismo – Municipalidad de Junín de los Andes

Tel: +54 2944 1414110

Email: fiestanacionaldelatruchajda@gmail.com

Web oficial: www.junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha

Redes oficiales: @junindelosandesturismo