Juicio por NAO: la fiscalía habló de negligencia extrema y pidió condenas por la muerte de los tres trabajadores

En el cierre del juicio por la explosión en la refinería NAO de Plaza Huincul, el fiscal jefe Gastón Liotard solicitó condenas para cinco imputados al sostener que la tragedia, en la que murieron tres trabajadores en 2022, fue producto de múltiples fallas y omisiones en seguridad.

El fiscal describió una planta sin controles ni protocolos, con deficiencias técnicas, eléctricas y contra incendios, y señaló que la explosión se originó por vapores inflamables acumulados e ignición en un sistema inadecuado. También rechazó que se responsabilice a las víctimas y cuestionó auditorías que avalaron condiciones inexistentes.

Tras los alegatos de la fiscalía y querellas, este martes será el turno de las defensas antes de la deliberación del tribunal.