Judiciales profundizan el conflicto y marchan al TSJ por reclamo salarial

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén anunció una nueva medida de fuerza para este martes 18 de marzo, que incluirá una movilización hacia el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en el marco del plan de lucha definido en el último Plenario Provincial.

La jornada estará acompañada por un paro total de actividades en las circunscripciones II, III, IV y V, además de Rincón de los Sauces. En tanto, en la ciudad de Neuquén se dispuso el retiro de los lugares de trabajo a partir de las 10:00, con el objetivo de garantizar la participación en la movilización.

La concentración está prevista para las 10:30 en la Ciudad Judicial. Desde allí, los trabajadores marcharán por distintas calles de la capital neuquina, pasando por Casa de Gobierno, hasta llegar a Alberdi 52, donde se encuentra el TSJ.

Desde el gremio indicaron que la medida responde a la falta de convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial por parte del máximo órgano judicial, lo que —aseguran— profundiza el conflicto en el sector. Además, remarcaron que la protesta forma parte de un plan de lucha que fue aprobado por amplia mayoría en el plenario provincial.